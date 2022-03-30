Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З початку вторгнення росіяни вбили 145 дітей

Альона Мазуренко Середа, 30 березня 2022, 08:57
З початку вторгнення росіяни вбили 145 дітей
фото: Євген Малолєтка

Ювенальні прокурори підтвердили смерть 145 дітей внаслідок збройної агресії РФ в Україні, але ці дані не остаточні, бо відсутня інформація з окупованих територій і зон бойових дій.

Джерело: Офіс генпрокурора 

Дослівно: "145 дітей загинуло та 222 поранено за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде Росія.

Реклама:

Найбільше постраждало дітей у Київській - 69, Харківській - 49, Донецькій - 54, Чернігівській - 39, Миколаївській - 30, Луганській - 28, Запорізькій - 22, Херсонській - 25, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях".

Деталі: Через бомбардування та обстріли пошкоджено 790 закладів освіти, 75 з них зруйновано повністю.

У відомстві повідомляють, що найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Важливо: Наразі ці 145 вбивст - офіційні дані. Реальні жертви оцінюються набагато вище. Лише в одному блокованому Маріуполю говорять про десятки тисяч жертв, серед яких сотні - діти. 

Теми: Росіявійнадітивбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Останні новини
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
Усі новини...
Реклама: