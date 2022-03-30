З початку вторгнення росіяни вбили 145 дітей

Ювенальні прокурори підтвердили смерть 145 дітей внаслідок збройної агресії РФ в Україні, але ці дані не остаточні, бо відсутня інформація з окупованих територій і зон бойових дій.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "145 дітей загинуло та 222 поранено за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде Росія.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 69, Харківській - 49, Донецькій - 54, Чернігівській - 39, Миколаївській - 30, Луганській - 28, Запорізькій - 22, Херсонській - 25, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях".

Деталі: Через бомбардування та обстріли пошкоджено 790 закладів освіти, 75 з них зруйновано повністю.

У відомстві повідомляють, що найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

Крім того, ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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Важливо: Наразі ці 145 вбивст - офіційні дані. Реальні жертви оцінюються набагато вище. Лише в одному блокованому Маріуполю говорять про десятки тисяч жертв, серед яких сотні - діти.