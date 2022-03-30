С начала вторжения россияне убили 145 детей

Ювенальные прокуроры подтвердили смерть 145 детей в результате вооруженной агрессии РФ в Украине, но эти данные не окончательны, потому что отсутствует информация с оккупированных территорий и зон боевых действий.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "145 детей погибли и 222 ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет Россия.

Больше всего пострадало детей в Киевской – 69, Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 39, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Херсонской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях".

Детали: Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 790 учебных заведений, 75 из них разрушены полностью.

В ведомстве сообщают, что самая плохая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.

Кроме того, эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

ВИДЕО ДНЯ

Важно: Сейчас эти 145 убийств – официальные данные. Реальные жертвы оцениваются гораздо выше. Лишь в одном блокированном Мариуполе говорят о десятках тысяч жертв, среди которых сотни – дети.