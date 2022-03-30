Ніч у регіонах: бої на Київщині, обстріли Харкова, Хмельницького та Чернігова
Згідно з даними, у більшості областей України ніч на 30 березня була спокійною, проте деякі області ворог атакував, в тому числі із дальньої зброї.
Джерело: Зведення регіонів
Деталі: Ситуація в регіонах станом на 8.00 30 березня:
З вечора та протягом ночі на всій території Україні були зафіксовані численні повітряні тривоги. Проте у більшості регіонів ніч минула відносно спокійно, а саме — на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській областях, на Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, на Сумщині та у Дніпропетровській області.
Миколаївська область:
вночі було відносно тихо, продовжуються рятувальні роботи після ракетного удару в м. Миколаєві. Частина населених пунктів області залишається без світла та газопостачання.
Херсонщина:
тривають сильні вибухи та обстріли у різних районах області. Найбільше постраждали Бериславський та Каховський райони. Місцеві жителі повідомляють про знищену інфраструктуру, житлові будинки. Також серед цивільного населення є постраждалі і, нажаль, вбиті. Інформація уточнюється.
Неспокійною ніч була на Хмельниччині.
Вночі відбулося 3 удари по промислових об'єктах області. Пожежі вже локалізовані силами ДСНС.
Інформація щодо постраждалих перевіряється.
Київська область:
Бучанський район бій та обстріли в Гостомельській, Дмитрівській, Бучанській, Макарівській громаді. Обстріли Ірпіня. В населених пунктах вздовж Житомирської траси — обстріли та бої. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.
Чернігів:
вночі сильний артилерійський обстріл міста. Дані щодо жертв та руйнувань уточнюються.
Харків:
вночі були обстріли районів міста із зброї дальньої дії.
По області: ідуть бої в Ізюмському напрямку, ЗСУ збили 1 винищувач та безпілотник.
Луганщина: артилерійські та авіаудари по усіх містах. ЗСУ відбили 4 атаки. Значні руйнування, пожежі.
Навкруги Кремінної горить трава та очерет. Зранку — ракетний удар по Лисичанську. Кількість жертв та постраждалих ще не відома.
Донеччина:
вночі потужні обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки. Вранці — авіаудар по с. Новомихайлівка, також по Мар'їнці.
У населених пунктах Мар'їнської ВЦА близько 7:00 окупанти розпочали артобстріл. Є значні руйнування, пожежі. Численні руйнування від попередніх обстрілів зафіксовані і в Авдіївці.
Інформація по постраждалих встановлюється.
Маріуполь без змін: блокада, вуличні бої. У місті залишається понад 100 тисяч людей.