Ніч у регіонах: бої на Київщині, обстріли Харкова, Хмельницького та Чернігова

Згідно з даними, у більшості областей України ніч на 30 березня була спокійною, проте деякі області ворог атакував, в тому числі із дальньої зброї.

Джерело: Зведення регіонів

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 8.00 30 березня:

Реклама:

З вечора та протягом ночі на всій території Україні були зафіксовані численні повітряні тривоги. Проте у більшості регіонів ніч минула відносно спокійно, а саме — на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській областях, на Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, на Сумщині та у Дніпропетровській області.

Миколаївська область:

вночі було відносно тихо, продовжуються рятувальні роботи після ракетного удару в м. Миколаєві. Частина населених пунктів області залишається без світла та газопостачання.

ВІДЕО ДНЯ

Херсонщина:

тривають сильні вибухи та обстріли у різних районах області. Найбільше постраждали Бериславський та Каховський райони. Місцеві жителі повідомляють про знищену інфраструктуру, житлові будинки. Також серед цивільного населення є постраждалі і, нажаль, вбиті. Інформація уточнюється.

Неспокійною ніч була на Хмельниччині.

Вночі відбулося 3 удари по промислових об'єктах області. Пожежі вже локалізовані силами ДСНС.

Інформація щодо постраждалих перевіряється.

Київська область:

Бучанський район бій та обстріли в Гостомельській, Дмитрівській, Бучанській, Макарівській громаді. Обстріли Ірпіня. В населених пунктах вздовж Житомирської траси — обстріли та бої. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.

Чернігів:

вночі сильний артилерійський обстріл міста. Дані щодо жертв та руйнувань уточнюються.

Харків:

вночі були обстріли районів міста із зброї дальньої дії.

По області: ідуть бої в Ізюмському напрямку, ЗСУ збили 1 винищувач та безпілотник.

Луганщина: артилерійські та авіаудари по усіх містах. ЗСУ відбили 4 атаки. Значні руйнування, пожежі.

Навкруги Кремінної горить трава та очерет. Зранку — ракетний удар по Лисичанську. Кількість жертв та постраждалих ще не відома.

Донеччина:

вночі потужні обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки. Вранці — авіаудар по с. Новомихайлівка, також по Мар'їнці.

У населених пунктах Мар'їнської ВЦА близько 7:00 окупанти розпочали артобстріл. Є значні руйнування, пожежі. Численні руйнування від попередніх обстрілів зафіксовані і в Авдіївці.

Інформація по постраждалих встановлюється.

Маріуполь без змін: блокада, вуличні бої. У місті залишається понад 100 тисяч людей.