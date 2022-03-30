Ночь в регионах: бои на Киевщине, обстрелы Харькова, Хмельницкого и Чернигова
Согласно данным, в большинстве областей Украины ночь на 30 марта была спокойной, однако некоторые области враг атаковал, в том числе из дальнего оружия.
Источник: Возведение регионов
Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00 30 марта:
С вечера и ночью на всей территории Украины были зафиксированы многочисленные воздушные тревоги. Однако в большинстве регионов ночь прошла относительно спокойно, а именно на Волыни, в Закарпатье, на Ровенщине, во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Запорожской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской областях, на Полтавщине, Житомирщине, Черкасской области, на Сумщине и в Днепропетровской области.
Николаевская область:
ночью было относительно тихо, продолжаются спасательные работы после ракетного удара в Николаеве. Часть населенных пунктов области остается без света и газоснабжения.
Херсонщина:
продолжаются сильные взрывы и обстрелы в разных районах области. Больше всего пострадали Бериславский и Каховский районы. Местные жители сообщают об уничтоженной инфраструктуре, жилых домах. Также среди гражданского населения есть пострадавшие и, к сожалению, убитые. Информация уточняется.
Неспокойная ночь была на Хмельнитчине.
Ночью произошло 3 удара по промышленным объектам области. Пожар уже локализован силами ГСЧС.
Информация о пострадавших проверяется.
Киевская область:
Бучанский район бой и обстрелы в Гостомельской, Дмитровской, Бучанской, Макаровской общине. Обстрелы Ирпеня. В населенных пунктах вдоль Житомирской трассы обстрелы и бои. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.
Чернигов:
ночью сильные артиллерийские обстрелы города. Данные о жертвах и разрушениях уточняются.
Харьков:
ночью были обстреляны районы города из оружия дальнего действия.
По области: идут бои в Изюмском направлении, ВСУ сбили 1 истребитель и беспилотник.
Луганск:
артиллерийские и авиаудары по всем городам. ВСУ отбили 4 атаки. Значительны разрушения, пожары.
Вокруг Кременной горит трава и камыши. Утром – ракетный удар по Лисичанску. Число жертв и пострадавших еще не известно.
Донетчина:
ночью мощные обстрелы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки. Утром — авиаудар по с. Новомихайловка, также по Марьинке.
В населенных пунктах Марьинского ВГА около 7:00 кафиры начали артобстрел. Имеются значительные разрушения, пожары. Бессчетные разрушения от прошлых обстрелов зафиксированы и в Авдеевке.
Информация по пострадавшим устанавливается.
Мариуполь без изменений: блокада, уличные бои. В городе остается более 100 тысяч человек.