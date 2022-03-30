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Ночь в регионах: бои на Киевщине, обстрелы Харькова, Хмельницкого и Чернигова

Роман ПетренкоСреда, 30 марта 2022, 09:53

Согласно данным, в большинстве областей Украины ночь на 30 марта была спокойной, однако некоторые области враг атаковал, в том числе из дальнего оружия.

Источник: Возведение регионов

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00 30 марта:

С вечера и ночью на всей территории Украины были зафиксированы многочисленные воздушные тревоги. Однако в большинстве регионов ночь прошла относительно спокойно, а именно на Волыни, в Закарпатье, на Ровенщине, во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Запорожской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской областях, на Полтавщине, Житомирщине, Черкасской области, на Сумщине и в Днепропетровской области.

Николаевская область:

ночью было относительно тихо, продолжаются спасательные работы после ракетного удара в Николаеве. Часть населенных пунктов области остается без света и газоснабжения.

Херсонщина:

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продолжаются сильные взрывы и обстрелы в разных районах области. Больше всего пострадали Бериславский и Каховский районы. Местные жители сообщают об уничтоженной инфраструктуре, жилых домах. Также среди гражданского населения есть пострадавшие и, к сожалению, убитые. Информация уточняется.

Неспокойная ночь была на Хмельнитчине.

Ночью произошло 3 удара по промышленным объектам области. Пожар уже локализован силами ГСЧС.

Информация о пострадавших проверяется.

Киевская область:

Бучанский район бой и обстрелы в Гостомельской, Дмитровской, Бучанской, Макаровской общине. Обстрелы Ирпеня. В населенных пунктах вдоль Житомирской трассы обстрелы и бои. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

Чернигов:

ночью сильные артиллерийские обстрелы города. Данные о жертвах и разрушениях уточняются.

Харьков:

ночью были обстреляны районы города из оружия дальнего действия.

По области: идут бои в Изюмском направлении, ВСУ сбили 1 истребитель и беспилотник.

Луганск:

артиллерийские и авиаудары по всем городам. ВСУ отбили 4 атаки. Значительны разрушения, пожары.

Вокруг Кременной горит трава и камыши. Утром – ракетный удар по Лисичанску. Число жертв и пострадавших еще не известно.

Донетчина:

ночью мощные обстрелы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки. Утром — авиаудар по с. Новомихайловка, также по Марьинке.

В населенных пунктах Марьинского ВГА около 7:00 кафиры начали артобстрел. Имеются значительные разрушения, пожары. Бессчетные разрушения от прошлых обстрелов зафиксированы и в Авдеевке.

Информация по пострадавшим устанавливается.

Мариуполь без изменений: блокада, уличные бои. В городе остается более 100 тысяч человек.

Темы: войнаобстрелРосcия
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