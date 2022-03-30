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На 30 березня заплановано 3 гуманітарних коридори, всі – на Запоріжжі

Денис КарловськийСереда, 30 березня 2022, 09:59
Фото ілюстративне getty images

Українська влада на 30 березня погодила три "зелених коридори" для евакуації населення та доставки гуманітарної допомоги, із них усі в Запорізькій області.

Джерело: віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук

Пряма мова Верещук: "На сьогодні погоджено 3 гуманітарних коридори:

  • для евакуації маріупольців і доставки гуманітарної допомоги до міста Бердянськ,   
  • доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь, 
  • а також для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя

Сформовані колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже вирушили з міста Запоріжжя.

Ми вимагаємо від окупаційних військ дотриматись взятих на себе зобов'язань і пропустити гуманітарні колони через блокпости.

На зворотному шляху в місто Запоріжжя до гуманітарних колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті".

Деталі: Верещук розповіла, що 29 березня українська делегація на переговорах у Стамбулі передала представникам РФ пропозиції евакуації людей із найбільш постраждалих 97 населених пунктів у дев’яти областях, де відбуваються бойові дії. Наразі Україна чекає на погодження цих коридорів.

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Міністерка розповіла, що в російському Бєлґороді відбулася самовільна детонація застарілих боєприпасів на складі. Подібні боєприпаси зберігають російські окупанти в "зоні відчуження" біля Чорнобильської атомної електростанції. 

Вона закликала окупантів негайно відвести війська від ЧАЕС та звернулась до Радбезу ООН з проханням ввести спеціальну місію для контролю за демілітаризації зони навколо.

Теми: ВерещукгуманітаркаевакуаціяЗапорізька область
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