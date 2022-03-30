На 30 марта запланировано 3 гуманитарных коридора, все – в Запорожской области

Украинские власти на 30 марта согласовали три "зеленых коридора" для эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи, из них все в Запорожской области.

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук

Прямая речь Верещук: "На сегодняшний день согласованы 3 гуманитарных коридора:

для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в город Бердянск,

доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь,

а также для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.

Сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже отправились из Запорожья.

Мы требуем от оккупационных войск соблюдать взятые на себя обязательства и пропустить гуманитарные колонны через блокпосты.

На обратном пути в Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте".

Детали: Верещук рассказала, что 29 марта украинская делегация на переговорах в Стамбуле передала представителям РФ предложения эвакуации людей из наиболее пострадавших 97 населенных пунктов в девяти областях, где проходят боевые действия. Сейчас Украина ожидает согласования этих коридоров.

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Министр рассказала, что в российском Белгороде произошла самовольная детонация устаревших боеприпасов на складе. Подобные боеприпасы хранят российские оккупанты в "зоне отчуждения" поблизости Чернобыльской атомной электростанции.

Она призвала оккупантов немедленно отвести войска от ЧАЭС и обратилась в Совбез ООН с просьбой ввести специальную миссию для контроля за демилитаризацией зоны вокруг.