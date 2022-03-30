Розвідка Британії пояснила плани РФ зосередити сили на Донбасі

Розвідка Британії вважає, що своєю заявою про зосередження основних зусиль на Донбасі Росія визнала труднощі з підтримкою більш ніж одного значного наступального напрямку.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в останньому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Заявлене Росією зосередження уваги на наступі в Донецьку та Луганську, ймовірно, є мовчазним визнанням того, що у неї є труднощі з підтримкою більш ніж одного значного напрямку наступу", - йдеться у заяві.

У міністерстві також підкреслили, що російські частини, зазнавши великих втрат, були змушені повернутися до Білорусі та Росії для переформування та поповнення запасів.

Така активність надає додатковий тиск на і так напружену логістику Росії і демонструє труднощі, з якими стикається Росія при реорганізації своїх підрозділів у передових районах України.

Водночас Росія, ймовірно, продовжить компенсувати свої обмежені можливості наземного маневрування масованими артилерійськими та ракетними ударами.

Тим часом у Пентагоні заявили, що хоча "невелика кількість" російських військ відійшла від Києва, Росія все ще може застосувати "масову жорстокість" до країни, зокрема до столиці.