Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка Британии объяснила планы РФ сосредоточить силы на Донбассе

"Европейская правда"Среда, 30 марта 2022, 10:00

Разведка Британии считает, что своим заявлением о сосредоточении основных усилий на Донбассе Россия признала трудности с поддержкой более чем одного значительного наступательного направления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в последнем разведывательном обзоре Минобороны Британии.

"Заявленное Россией сосредоточение внимания на наступлении в Донецке и Луганске, вероятно, является молчаливым признанием того, что у нее есть трудности с поддержкой более чем одного значительного направления наступления", - говорится в заявлении.

Реклама:
В министерстве также подчеркнули, что российские части, понеся большие потери, были вынуждены вернуться в Беларусь и Россию для переформирования и пополнения запасов.

Такая активность оказывает дополнительное давление на и без того напряженную логистику России и демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия при реорганизации своих подразделений в передовых районах Украины.

В то же время Россия вероятно продолжит компенсировать свои ограниченные возможности наземного маневрирования массированными артиллерийскими и ракетными ударами.

Между тем, в Пентагоне заявили, что хотя "небольшое количество" российских войск отошло от Киева, Россия все еще может применить "массовую жестокость" к стране, в частности столице.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: войнаУкраинаБразилияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
война
На Таврийском направлении россияне за сутки потеряли 289 человек
Россияне в Угледаре попали в многоэтажку: убиты два человека, еще двое ранены
Россияне обстреливали Никопольский район: 4 пострадавших, есть разрушения
Последние новости
11:13
На участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их перекроют – заместитель Кличко
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
Все новости...
Реклама: