Разведка Британии объяснила планы РФ сосредоточить силы на Донбассе

Разведка Британии считает, что своим заявлением о сосредоточении основных усилий на Донбассе Россия признала трудности с поддержкой более чем одного значительного наступательного направления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в последнем разведывательном обзоре Минобороны Британии.

"Заявленное Россией сосредоточение внимания на наступлении в Донецке и Луганске, вероятно, является молчаливым признанием того, что у нее есть трудности с поддержкой более чем одного значительного направления наступления", - говорится в заявлении.

В министерстве также подчеркнули, что российские части, понеся большие потери, были вынуждены вернуться в Беларусь и Россию для переформирования и пополнения запасов.

Такая активность оказывает дополнительное давление на и без того напряженную логистику России и демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия при реорганизации своих подразделений в передовых районах Украины.

В то же время Россия вероятно продолжит компенсировать свои ограниченные возможности наземного маневрирования массированными артиллерийскими и ракетными ударами.

Между тем, в Пентагоне заявили, что хотя "небольшое количество" российских войск отошло от Киева, Россия все еще может применить "массовую жестокость" к стране, в частности столице.