Німеччина активувала надзвичайний план на випадок зупинки газопостачання з РФ

Німеччина готується до припинення поставок природного газу з Росії, тому міністр економіки Роберт Габек в середу вранці активував перший етап попередження з плану на випадок надзвичайної ситуації у газопостачанні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Spiegel.

План покликаний забезпечити подачу газу навіть після зупинки поставок з Росії. Водночас, наразі, за даними міністерства економіки, дефіциту із поставками немає і безпека постачання гарантується. Активувати етап раннього попередження уряд вирішив з міркувань обережності.

З активацією плану, який містить три етапи, міністерство також розгортає кризову групу, яка постійно аналізуватиме та оцінюватиме ситуацію з поставками.

У разі потреби ця робоча група також може вилучати з мережі певних споживачів. Однак для цього необхідно активувати третій етап плану. Він передбачає, що населення, як і раніше, постачатиметься газом, але окремі великі споживачі з промисловості не отримуватимуть газ або отримуватимуть його у зменшеній кількості.

Раніше Кремль висунув ультиматум про те, що з квітня за поставки газу "недружнім країнам" потрібно буде розраховуватись виключно у рублях, а не в євро чи доларах.

Представник російського уряду відразу ж заявив, що у разі відсутності оплати за газ постачання буде припинено.

Поки не відомо, чи Москва виконає цю порозу. Проте міністр економіки Німеччини вирішив використати етап раннього попередження, щоб створити всі можливості для підготовки до цієї ситуації.

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Тим часом 29 березня ​​фізичні потоки російського газу трубопроводом "Ямал-Європа" на станції "Мальнов" у Німеччині впали до нуля.

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