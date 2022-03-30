Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина активувала надзвичайний план на випадок зупинки газопостачання з РФ

"Європейська правда"Середа, 30 березня 2022, 10:16

Німеччина готується до припинення поставок природного газу з Росії, тому міністр економіки Роберт Габек в середу вранці активував перший етап попередження з плану на випадок надзвичайної ситуації у газопостачанні.

Про це,  як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Spiegel.

План покликаний забезпечити подачу газу навіть після зупинки поставок з Росії. Водночас, наразі, за даними міністерства економіки, дефіциту із поставками немає і безпека постачання гарантується. Активувати етап раннього попередження уряд вирішив з міркувань обережності.

Реклама:
З активацією плану, який містить три етапи, міністерство також розгортає кризову групу, яка постійно аналізуватиме та оцінюватиме ситуацію з поставками.

У разі потреби ця робоча група також може вилучати з мережі певних споживачів. Однак для цього необхідно активувати третій етап плану. Він передбачає, що населення, як і раніше, постачатиметься газом, але окремі великі споживачі з промисловості не отримуватимуть газ або отримуватимуть його у зменшеній кількості.

Раніше Кремль висунув ультиматум про те, що з квітня за поставки газу "недружнім країнам" потрібно буде розраховуватись виключно у рублях, а не в євро чи доларах. 

Німеччина і група G7 відкинула цей ультиматум у понеділок. 

Представник російського уряду відразу ж заявив, що у разі відсутності оплати за газ постачання буде припинено

ВІДЕО ДНЯ

Поки не відомо, чи Москва виконає цю порозу. Проте міністр економіки Німеччини вирішив використати етап раннього попередження, щоб створити всі можливості для підготовки до цієї ситуації.

Тим часом 29 березня ​​фізичні потоки російського газу трубопроводом "Ямал-Європа" на станції "Мальнов" у Німеччині впали до нуля.

Читайте аналітику на цю тему: Дерев'яні погрози: які наслідки матиме новий газовий ультиматум РФ

Теми: НімеччинаенергетикаРосіянадзвичайний стан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Німеччина
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Останні новини
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
Усі новини...
Реклама: