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Германия активировала чрезвычайный план на случай остановки газоснабжения из РФ

"Европейская правда"Среда, 30 марта 2022, 10:16

Германия готовится к прекращению поставок природного газа из России, поэтому министр экономики Роберт Габек в среду утром активировал первый этап предупреждения плана на случай чрезвычайной ситуации в газоснабжении.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Spiegel.

План призван обеспечить подачу газа даже после остановки поставок из России. В то же время, по данным министерства экономики, дефицита с поставками нет и безопасность снабжения гарантируется. Активировать этап раннего предупреждения правительство решило из соображений предосторожности.

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С активацией плана, содержащего три этапа, министерство также разворачивает кризисную группу, которая будет постоянно анализировать и оценивать ситуацию с поставками.

В случае необходимости эта рабочая группа может извлекать из сети определенных потребителей. Однако для этого необходимо активировать третий этап плана. Он предполагает, что население по-прежнему будет снабжаться газом, но отдельные крупные потребители из промышленности не будут получать газ или получать его в уменьшенном количестве.

Ранее Кремль выдвинул ультиматум о том, что с апреля за поставки газа "недружественным странам" нужно рассчитываться исключительно в рублях, а не в евро или долларах.

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Германия и группа G7 отвергла этот ультиматум в понедельник.

Представитель российского правительства сразу же заявил, что в случае отсутствия оплаты за газ поставки будут прекращены.

Пока неизвестно, выполнит ли Москва эту угрозу. Тем не менее, министр экономики Германии решил использовать этап раннего предупреждения, чтобы создать все возможности для подготовки к этой ситуации.

Тем временем 29 марта физические потоки российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" на станции "Мальнов" в Германии упали до нуля.

Темы: ГерманияэнергетикаРосcиячрезвычайное положение
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