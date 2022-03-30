Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия активировала чрезвычайный план на случай остановки газоснабжения из РФ

"Европейская правда"Среда, 30 марта 2022, 10:16

Германия готовится к прекращению поставок природного газа из России, поэтому министр экономики Роберт Габек в среду утром активировал первый этап предупреждения плана на случай чрезвычайной ситуации в газоснабжении.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Spiegel.

План призван обеспечить подачу газа даже после остановки поставок из России. В то же время, по данным министерства экономики, дефицита с поставками нет и безопасность снабжения гарантируется. Активировать этап раннего предупреждения правительство решило из соображений предосторожности.

С активацией плана, содержащего три этапа, министерство также разворачивает кризисную группу, которая будет постоянно анализировать и оценивать ситуацию с поставками.

В случае необходимости эта рабочая группа может извлекать из сети определенных потребителей. Однако для этого необходимо активировать третий этап плана. Он предполагает, что население по-прежнему будет снабжаться газом, но отдельные крупные потребители из промышленности не будут получать газ или получать его в уменьшенном количестве.

Ранее Кремль выдвинул ультиматум о том, что с апреля за поставки газа "недружественным странам" нужно рассчитываться исключительно в рублях, а не в евро или долларах.

Германия и группа G7 отвергла этот ультиматум в понедельник.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель российского правительства сразу же заявил, что в случае отсутствия оплаты за газ поставки будут прекращены.

Пока неизвестно, выполнит ли Москва эту угрозу. Тем не менее, министр экономики Германии решил использовать этап раннего предупреждения, чтобы создать все возможности для подготовки к этой ситуации.

Тем временем 29 марта физические потоки российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" на станции "Мальнов" в Германии упали до нуля.

Темы: ГерманияэнергетикаРосcиячрезвычайное положение
Главное сегодня

ВИДЕОБелорусские СМИ выложили видео, как российские оккупанты на почте оформляют награбленное из Украины

ФОТОКиевcкая область: украинские военные взяли под контроль Припять и участок границы

"Хотели новую Сребреницу? Ужасом Бучи довольны?": советник Ермака жестко обратился к лидерам Европы

Число убитых российских оккупантов в Украине достигло 18 тысяч - Генштаб

В Луганской области четыре мэра оказались предателями – глава ОВА

картаВласти 3 апреля попытаются вывезти людей из Мариуполя и Луганщины

Все новости...
Германия
МИД Германии признал, что Берлин проигнорировал российскую энергетическую угрозу
В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ, поэтому не помогали – посол
США разместят в Германии шесть самолетов радиоэлектронной борьбы
Последние новости
15:18
Нет подтверждения, что россияне могут слушать разговоры украинцев – Госспецсвязи
15:08
Глава МИД Германии о Буче: насилие Путина уничтожает невинные семьи
14:53
Насиловал и убил лежащую мать: волонтер рассказала, как оккупант издевался над женщиной в Харькове
14:52
В Бундестаге не обсуждали выступление Зеленского, так как боялись высокой поддержки Украины
14:51
В Кремле "гипотетически" допустили встречу Зеленского и Путина, если будет "конкретный документ"
14:49
СБУ разоблачен коллаборант, помогавший оккупантам РФ похищать и пытать патриотов
14:31
В Украине из-за боевых действий разрушено более 20 тысяч километров дорог
14:14
Кулеба: Бучанская резня была умышленной, требую новых разрушительных санкций G7
14:13
Освободили из плена мэра Сновска в Черниговской области
14:11
В Украине 50% аптек не работает из-за войны – ВОЗ
Все новости...