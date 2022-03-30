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Війна з РФ: українська армія знищила вже 131 літак ворога та стільки ж гелікоптерів

Валентина РоманенкоСереда, 30 березня 2022, 10:19
Антон, 11 років

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад 600 танків, 131 літак та 131 гелікоптер.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 17300 осіб,
  • танків ‒ 605 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1723 од,
  • артилерійських систем – 305 од,
  • РСЗВ - 96 од,
  • засоби ППО - 54 од,
  • літаків – 131 од,
  • гелікоптерів  – 131 од,
  • автомобільної техніки - 1184 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 75,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81.
  • спеціальна техніка - 21.
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
 

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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