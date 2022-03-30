Війна з РФ: українська армія знищила вже 131 літак ворога та стільки ж гелікоптерів
Середа, 30 березня 2022, 10:19
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад 600 танків, 131 літак та 131 гелікоптер.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 17300 осіб,
- танків ‒ 605 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1723 од,
- артилерійських систем – 305 од,
- РСЗВ - 96 од,
- засоби ППО - 54 од,
- літаків – 131 од,
- гелікоптерів – 131 од,
- автомобільної техніки - 1184 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 75,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81.
- спеціальна техніка - 21.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.