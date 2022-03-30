Война с РФ: украинская армия уничтожила уже 131 самолет врага и столько же вертолетов
Среда, 30 марта 2022, 10:19
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла более 600 танков, 131 самолет и 131 вертолет.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 17300 человек,
- танков ‒ 605 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1723 ед,
- артиллерийских систем – 305 ед,
- РСЗО - 96 ед,
- средства ПВО - 54 ед,
- самолетов – 131 ед,
- вертолетов – 131 ед,
- автомобильной техники - 1184 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 75,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 81,
- специальная техника – 21.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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