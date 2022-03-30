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Война с РФ: украинская армия уничтожила уже 131 самолет врага и столько же вертолетов

Валентина РоманенкоСреда, 30 марта 2022, 10:19
Антон, 11 лет

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла более 600 танков, 131 самолет и 131 вертолет.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 17300 человек,
  • танков ‒ 605 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1723 ед,
  • артиллерийских систем – 305 ед,
  • РСЗО - 96 ед,
  • средства ПВО - 54 ед,
  • самолетов – 131 ед,
  • вертолетов – 131 ед,
  • автомобильной техники - 1184 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 75,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 81,
  • специальная техника – 21.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
 

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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