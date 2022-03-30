Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти 180 разів обстріляли Харківщину з "Градів"

Ірина БалачукСереда, 30 березня 2022, 10:34
На фото – рятувальник гасить пожежу, спричинену російськими обстрілами. Фото ДСНС

За минулу добу російські окупанти обстрілювали Харківську область з артилерії, мінометів та "Градів" - пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За минулу добу російські окупаційні війська постійно наносили артилерійські, мінометні обстріли, обстріли з РСЗВ, всього – 39 разів: це райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів. Також зафіксували близько 180 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град"".

Деталі: Обстріли спровокували пожежі у Київському, Шевченківському районі та Салтівці. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти торгівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих немає.

За словами Синєгубова, ворожої авіації по місту Харків не спостерігали, водночас працюють ворожі безпілотники, які "розвідують" позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ.

Станом на ранок 30 березня тривають активні бої в Ізюмському напрямку. У цьому районі Збройні Сили України за добу збили 1 винищувач та 1 безпілотник ворога.

Теми: Харківська областьвійна
Головне сьогодні

мапаВлада 3 квітня спробує вивезти людей з Маріуполя та Луганщини

фотоВорог атакував Одесу з повітря

Путіну потрібна "хоч якась перемога" до 9 травня – розвідка США

Британія хоче озброїти Україну для оборони Одеси – ЗМІ

Зеленський до "слуг", які хочуть змінити гімн: Не виставляйте себе дурнями

фотоУ Бучі знайшли "братську могилу", де поховані майже 300 людей, на вулицях десятки трупів

Усі новини...
Харківська область
"Нельотна погода": російський винищувач збили над Харківщиною
Росіяни накрили Харківщину з "Градів": за добу близько 280 обстрілів, є загиблий
Під Харковом під завалами будинку загинув чоловік
Останні новини
10:48
На Луганщині чотири мери виявилися зрадниками – голова ОВА
10:47
Харківщина: ворог завдав 21 удар із артилерії, мінометів і танків
10:34
В Італії конфіскували яхту підсанкційного росіянина
10:28
Tesla встановила новий рекорд постачання електромобілів
10:24
Чорнобаївка: історія українського "бермудського трикутника" на Херсонщині
09:57
мапаВлада 3 квітня спробує вивезти людей з Маріуполя та Луганщини
09:46
Ніч в областях: ворог обстрілював південь і схід, серед загиблих є діти
09:43
Україна і Колумбія домовились про економічні й оборонні проєкти після війни
09:41
У Росії хочуть карати тих, хто виконуватиме "антиросійські санкції"
09:38
Луганщина: відремонтували повітряну лінію – 1 248 домівок зі світлом
Усі новини...