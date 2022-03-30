Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти 180 разів обстріляли Харківщину з "Градів"

Ірина БалачукСереда, 30 березня 2022, 10:34
Окупанти 180 разів обстріляли Харківщину з Градів
На фото – рятувальник гасить пожежу, спричинену російськими обстрілами. Фото ДСНС

За минулу добу російські окупанти обстрілювали Харківську область з артилерії, мінометів та "Градів" - пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За минулу добу російські окупаційні війська постійно наносили артилерійські, мінометні обстріли, обстріли з РСЗВ, всього – 39 разів: це райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів. Також зафіксували близько 180 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град"".

Реклама:

Деталі: Обстріли спровокували пожежі у Київському, Шевченківському районі та Салтівці. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти торгівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих немає.

За словами Синєгубова, ворожої авіації по місту Харків не спостерігали, водночас працюють ворожі безпілотники, які "розвідують" позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ.

Станом на ранок 30 березня тривають активні бої в Ізюмському напрямку. У цьому районі Збройні Сили України за добу збили 1 винищувач та 1 безпілотник ворога.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Харківська область
Керівник фонду з Харківщини попався на двох схемах виїзду чоловіків за кордон
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
"Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість". Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп'янська
Останні новини
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
Усі новини...
Реклама: