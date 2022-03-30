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Оккупанты 180 раз обстреляли Харьковскую область из "Градов"

Ирина БалачукСреда, 30 марта 2022, 10:34
Оккупанты 180 раз обстреляли Харьковскую область из Градов
На фото – спасатель тушит пожар, вызванный российскими обстрелами. Фото ГСЧС

За минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии, минометов и "Градов" – повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "За прошедшие сутки российские оккупационные войска постоянно наносили артиллерийские, минометные обстрелы, обстрелы из РСЗО, всего – 39 раз: это районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева, Дергачей. Также зафиксировали около 180 обстрелов противником из РСЗО типа "Град"".

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Детали: Обстрелы спровоцировали пожары в Киевском, Шевченковском районе и Салтовке. Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры, жертв и пострадавших нет.

По словам Синегубова, вражеской авиации по городу Харьков не наблюдали, в то же время работают вражеские беспилотники, разведывающие позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ.

По состоянию на утро 30 марта продолжаются активные бои в Изюмском направлении. В этом районе Вооруженные Силы за сутки сбили 1 истребитель и 1 беспилотник врага.

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Темы: Харьковская областьвойна
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