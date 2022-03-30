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Двоє громадян України стали жертвами теракту в Ізраїлі

Ірина Балачук, Ольга КириленкоСереда, 30 березня 2022, 11:09

П’ятеро людей загинули внаслідок стрілянини в ізраїльському місті Бней-Брак, із них двоє – громадяни України.

Джерело: The times of Israel з посиланням на поліцію, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді"

Деталі: За даними поліції, громадянам України, вбитим біля продуктового магазину на вулиці Бялик, було 23 та 32 роки.

Повідомляється, що чоловіки сиділи біля входу до крамниці, коли 26-річний терорист відкрив вогонь.

Жодних додаткових подробиць щодо українців поліція не озвучила. Також невідомо, як довго вони перебувають в Ізраїлі.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердили у МЗС.

Пряма мова Ніколенка: "Внаслідок терористичного нападу в ізраїльському місті Бней-Брак 29 березня загинули двоє громадян України. Українці довгий час проживали в Ізраїлі, обидва мешканці Чернівецької області".

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Деталі: За словами Ніколенка, посольство України нині вживає заходів задля інформування рідних загиблих та надання їм консульської допомоги, а також взаємодіє із поліцією в рамках розслідування теракту.  

Що було раніше: Увечері 29 березня озброєний штурмовою гвинтівкою терорист відкрив вогонь по мирних громадянах на двох вулицях міста Бней-Брак.

Теми: Ізраїльтерактукраїнці
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