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Двое граждан Украины стали жертвами теракта в Израиле – полиция

Ирина Балачук, Ольга КириленкоСреда, 30 марта 2022, 11:09

Пять человек погибли в результате стрельбы в израильском городе Бней-Брак, из них двое – граждане Украины.

Источник: The times of Israel со ссылкой на полицию, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Детали: По данным полиции, гражданам Украины, убитым в продуктовом магазине на улице Бялик, было 23 и 32 года.

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Сообщается, что мужчины сидели у входа в магазин, когда 26-летний террорист открыл огонь.

Никаких дополнительных подробностей относительно украинцев полиция не озвучила. Также неизвестно, как долго они находятся в Израиле.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердили в МИДе.

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Прямая речь Николенко: "В результате террористического нападения в израильском городе Бней-Брак 29 марта погибли два гражданина Украины. Украинцы долгое время жили в Израиле, оба жителя Черновицкой области".

Детали: По словам Николенко, посольство Украины в настоящее время принимает меры для информирования родных погибших и предоставления им консульской помощи, а также взаимодействует с полицией в рамках расследования теракта.

Что было раньше: Вечером 29 марта вооруженный штурмовой винтовкой террорист открыл огонь по мирным гражданам на двух улицах города Бней-Брак.

Темы: Израильтерактукраинцы
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