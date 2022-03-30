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Окупанти спеціально бомблять будівлю з червоним хрестом у Маріуполі – "Азов"

Роман ПетренкоСереда, 30 березня 2022, 11:10
Окупанти спеціально бомблять будівлю з червоним хрестом у Маріуполі – Азов

Окупанти в Маріуполі цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами, повідомляють бійці "Азову".

Джерело: "Азов"

Дослівно: "Російські окупанти вкотре підтвердили, що вони є воєнними злочинцями, які не дотримуються жодних правил та принципів ведення війни.

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Цього разу вони вчинили воєнний злочин проти Міжнародного комітету Червоного Хреста. Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами.

Це є одним з найбільш зухвалих воєнних злочинів. Адже такими хрестами відмічаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні грузи".

Теми: МаріупольАзов війнаРосія
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