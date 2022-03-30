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Оккупанты специально бомбят здание с красным крестом в Мариуполе – "Азов"

Роман ПетренкоСреда, 30 марта 2022, 11:10

Оккупанты в Мариуполе целенаправленно уничтожают здание, отмеченное красным крестом на белом фоне авиационными и артиллерийскими обстрелами, сообщают бойцы "Азова".

Источник: "Азов"

Дословно: "Российские оккупанты еще раз подтвердили, что они военные преступники, которые не соблюдают никаких правил и принципов ведения войны.

На этот раз они совершили военное преступление против Международного комитета Красного Креста. Оккупанты целенаправленно уничтожают здание, отмеченное красным крестом на белом фоне авиационными и артиллерийскими обстрелами.

Это является одним из наиболее дерзких военных преступлений. Ведь такими крестами отмечаются места, где могут быть раненые, гражданские или гуманитарные грузы".

Темы: МариупольАзоввойнаРосcия
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