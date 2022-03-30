Затримали киянина, який із 20-ма посіпаками з автоматами обеззброїв патрульних
За посягання на життя поліцейських затримали 57-річного киянина.
Джерело: Київська міська прокуратура, Національна поліція
Деталі: За даними слідства, поблизу одного з блокпостів у Києві патрульні поліції зупинили авто Audi Q7, 52-річна водійка якого надала документи з ознаками підробки.
"На підкріплення" до жінки за її дзвінком приїхав чоловік з двома десятками осіб, озброєних автоматами, та погрозами розстріляти поліцейських.
Чоловік почав нецензурно ображати поліцейських, звинувачуючи у безпідставній зупинці автомобіля його дружини, та наказав "групі підтримки" відібрати у патрульних зброю. Невідомі оточили поліцейських, спрямували на них зброю, привівши її у бойову готовність, та виконали злочинну вказівку.
Після інциденту зловмисники вирушили до міста Бровари, Київської області.
Правоохоронцям вдалося вдалося встановити та затримати чоловіка, який керував невідомими та надавав їм вказівку відібрати у поліцейських зброю.
Наразі 57-річному чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які причетні до злочину.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічно.