Затримали киянина, який із 20-ма посіпаками з автоматами обеззброїв патрульних

За посягання на життя поліцейських затримали 57-річного киянина.

Джерело: Київська міська прокуратура, Національна поліція

Деталі: За даними слідства, поблизу одного з блокпостів у Києві патрульні поліції зупинили авто Audi Q7, 52-річна водійка якого надала документи з ознаками підробки.

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"На підкріплення" до жінки за її дзвінком приїхав чоловік з двома десятками осіб, озброєних автоматами, та погрозами розстріляти поліцейських.

Чоловік почав нецензурно ображати поліцейських, звинувачуючи у безпідставній зупинці автомобіля його дружини, та наказав "групі підтримки" відібрати у патрульних зброю. Невідомі оточили поліцейських, спрямували на них зброю, привівши її у бойову готовність, та виконали злочинну вказівку.

Після інциденту зловмисники вирушили до міста Бровари, Київської області.

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Правоохоронцям вдалося вдалося встановити та затримати чоловіка, який керував невідомими та надавав їм вказівку відібрати у поліцейських зброю.

Наразі 57-річному чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які причетні до злочину.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічно.