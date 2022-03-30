Задержан киевлянин, который с 20 молодчиками с автоматами обезоружил патруль блокпоста

За посягательство на жизнь полицейских задержали 57-летнего киевлянина.

Источник: Киевская городская прокуратура, Национальная полиция

Детали: По данным следствия, вблизи одного из блокпостов в Киеве патрульные полиции остановили авто Audi Q7, 52-летняя водитель которого предоставила документы с признаками подделки.

"На подкрепление" к женщине по ее звонку приехал муж с двумя десятками человек, вооруженных автоматами, и угрозами расстрелять полицейских.

Мужчина начал нецензурно оскорблять полицейских, обвиняя в безосновательной остановке автомобиля его жены, и приказал "группе поддержки" отобрать у патрульных оружие. Неизвестные оцепили полицейских, направили на них оружие, приведя его в боевую готовность, и выполнили преступное указание.

После инцидента злоумышленники отправились в Бровары, Киевскую область.

Правоохранителям удалось установить и задержать мужчину, который руководил неизвестными и давал им указание отобрать у полицейских оружие.

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В настоящее время 57-летнему мужчине доложено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 15 лет или пожизненно.