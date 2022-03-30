Окупанти в Херсоні викрали священника ПЦУ

У тимчасово окупованому російськими військовими Херсоні викрали священика Православної церкви України Сергія Чудиновича, який відомий у місті як громадський діяч і волонтер.

Джерело: місцева медіаплатформа "Вгору"

Деталі: У середу о 8:30 ранку невідомі, які представились співробітниками "міліції" викрали священника Православної церкви України Сергія Чудиновича.

За словами очевидців, його забрали просто із церкви. Невідомі троє чоловіків провели обшук у церкві, перевірили документи та месенджери у присутніх. При цьому свої документи показувати відмовились.

Після цього разом і із Сергієм сіли у зелений DAEWOO Sens ВТ6734ВІ та поїхали у невідомому напрямку.

Сергій Чудинович - настоятель церкви Пресвятої Богородиці у мікрорайоні острів, відомий у Херсоні громадський діяч та волонтер.