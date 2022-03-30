Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты в Херсоне похитили священника ПЦУ

Валентина РоманенкоСреда, 30 марта 2022, 12:27

Во временно оккупированном российскими военными Херсоне похитили священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича, известного в городе как общественный деятель и волонтер.

Источник: местная медиаплатформа "Вгору"

Детали: В среду в 8:30 утра неизвестные, которые представились сотрудниками "милиции", похитили священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича.

По словам очевидцев, его забрали прямо из церкви. Неизвестные трое мужчин провели обыск в церкви, проверили документы и мессенджеры у собравшихся. При этом свои документы показывать отказались.

После этого вместе и с Сергеем сели в зеленый DAEWOO Sens ВТ6734ВІ и уехали в неизвестном направлении.

Сергей Чудинович – настоятель церкви Пресвятой Богородицы в микрорайоне остров, известный в Херсоне общественный деятель и волонтер.

Темы: церковьвойна
Главное сегодня

Международные правозащитники получили подтверждение военных преступлений оккупантов

С Киевщины на экспертизу вывезли 410 тел гражданских – Венедиктова

Макрон и Шольц рассказали, что думают по поводу трагедии в Буче

Страны Балтии отказались от закупок газа из РФ

Беспредельный цинизм: Россия не признает ни одного убийства гражданских в Буче

Чернигов уничтожен на 70%, враг - на расстоянии полтора часа езды - мэр

Все новости...
церковь
Раде предлагают запретить Московский патриархат в Украине
Еще 100 общин переходят в ПЦУ – Эпифаний
Россияне разрушают в Украине в среднем 2 духовных сооружения в день
Последние новости
21:24
В Украине создадут Книгу палачей, куда внесут российских оккупантов
21:19
МВД: Безопасны лишь несколько улиц в Буче, остальные города еще зачищают
21:10
Британия построит новые АЭС, чтобы избавиться от энерозависимости от РФ
20:51
Зеленский о переговорах с РФ: гарантий безопасности еще нет, финал – не обязательно мир
20:50
За время войны количество хакерских атак против Украины выросло в три раза
20:37
Армейский дневник Павла Казарина: украинская война
20:33
Житель Закарпатья продавал мужчинам справки для выезда за границу по 20 тысяч евро
20:28
НАТО готово быстро предоставить членство Финляндии и Швеции
20:28
ОГА: Российские войска в Приднестровье готовятся, но скорое наступление маловероятно
20:26
Николаевщина: в результате ракетного удара 1 погибший, среди десятка раненых подросток
Все новости...