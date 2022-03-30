Оккупанты в Херсоне похитили священника ПЦУ

Во временно оккупированном российскими военными Херсоне похитили священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича, известного в городе как общественный деятель и волонтер.

Источник: местная медиаплатформа "Вгору"

Детали: В среду в 8:30 утра неизвестные, которые представились сотрудниками "милиции", похитили священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича.

По словам очевидцев, его забрали прямо из церкви. Неизвестные трое мужчин провели обыск в церкви, проверили документы и мессенджеры у собравшихся. При этом свои документы показывать отказались.

После этого вместе и с Сергеем сели в зеленый DAEWOO Sens ВТ6734ВІ и уехали в неизвестном направлении.

Сергей Чудинович – настоятель церкви Пресвятой Богородицы в микрорайоне остров, известный в Херсоне общественный деятель и волонтер.