Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты в Херсоне похитили священника ПЦУ

Валентина РоманенкоСреда, 30 марта 2022, 12:27
Оккупанты в Херсоне похитили священника ПЦУ

Во временно оккупированном российскими военными Херсоне похитили священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича, известного в городе как общественный деятель и волонтер.

Источник: местная медиаплатформа "Вгору"

Детали: В среду в 8:30 утра неизвестные, которые представились сотрудниками "милиции", похитили священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича.

Реклама:

По словам очевидцев, его забрали прямо из церкви. Неизвестные трое мужчин провели обыск в церкви, проверили документы и мессенджеры у собравшихся. При этом свои документы показывать отказались.

После этого вместе и с Сергеем сели в зеленый DAEWOO Sens ВТ6734ВІ и уехали в неизвестном направлении.

Сергей Чудинович – настоятель церкви Пресвятой Богородицы в микрорайоне остров, известный в Херсоне общественный деятель и волонтер.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: церковьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
церковь
Глава УГКЦ ожидает разъяснений от Папы относительно его заявления
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
11:13
На участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их перекроют – заместитель Кличко
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
Все новости...
Реклама: