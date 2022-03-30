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Арахамія зберіг договір про капітуляцію, який росіяни привезли на перемовини

Роман ПетренкоСереда, 30 березня 2022, 12:39

Глава української делегації на перемовинах з окупантом Давид Арахамія розповів, що зберіг початкові позиції та договір про капітуляцію, який Росія надала Україні.

Джерело: Арахамія в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова Арахамії: "Представники країн-гарантів, коли бачать з чого ми починали, і де знаходимося через три тижні переговорів, то вони дуже оптимістичні. Кажуть, що виконана велика робота, ми круті. І це заслуга не стільки нас, як переговірників, за нас цю роботу роблять Збройні сили.

Переговорна позиція безпосередньо корелює з позиціями на фронті, а не навпаки. Тому, дасть Ьог, у нас будуть ще кращі позиції.

Початкові позиції я спеціально зберіг, вони передали нам ці ультиматуми і договір про капітуляцію – він у мене зберігся для музею історії нашої перемоги. Цей екземпляр у мене лежить і чекає свого часу".

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Теми: АрахаміяпереговоривійнаРосія
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