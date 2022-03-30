Арахамия сохранил договор о капитуляции, который россияне привезли на переговоры

Глава украинской делегации на переговорах с оккупантом Давид Арахамия рассказал, что сохранил первоначальные позиции и договор о капитуляции, который Россия предоставила Украине.

Источник: Арахамия в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь Арахамии: "Представители стран-гарантов, когда видят с чего мы начинали, и где находимся через три недели переговоров, они очень оптимистичны. Говорят, что проделана большая работа, мы крутые. И эта заслуга не столько нас, сколько переговорщиков, за нас эту работу делают вооруженные силы.

Реклама:

Переговорная позиция напрямую коррелирует с позициями на фронте, а не наоборот. Потому, даст Бог, у нас будут еще лучшие позиции.

Первоначальные позиции я специально сохранил, они передали нам эти ультиматумы и договор о капитуляции – он у меня сохранился для музея истории нашей победы. Этот экземпляр у меня лежит и ждет своего часа".