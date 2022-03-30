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Прем’єр Польщі закликає ЄС накласти додаткові мита на російські енергоресурси

"Європейська правда"Середа, 30 березня 2022, 13:03

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав ЄС накласти податок на усі енергоносії, які імпортуються з Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Моравецький у своєму зверненні до Єврокомісії зазначив, що такий крок був би справедливим. 

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Він також підтвердив наміри Польщі відмовитися від імпорту російської нафти до кінця 2022 року, та заявив, що країна вже припинила імпорт російського вугілля і розраховує припинити імпорт газу з травня. 

Матеуш Моравецький зазначив, що наразі Польща найбільш рішуче серед країн Європи відмовляється від російських енергоресурсів. Прем’єр підкреслив, що гроші, які Росія отримує за експорт нафти й газу, йдуть на фінансування її військової машини, відтак це потрібно зупинити. 

Польща ще раніше здійснила низку кроків, які зменшили її залежність від постачання газу з Росії. Зокрема, був збудований СПГ-термінал у Свіноуйсьце на Балтійському морі, через який можливі поставки з Катару, США, Норвегії. Крім того, добудовується "Балтійський трубопровід" (Baltic pipeline), що сполучає Польщу та Норвегію. 

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Німеччина готується до можливого припинення поставок природного газу з Росії. 30 березня міністр економіки активував перший етап попередження з плану на випадок надзвичайної ситуації у газопостачанні.

Теми: Польщаенергетика
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