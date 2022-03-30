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Прем’єр Польщі закликає ЄС накласти додаткові мита на російські енергоресурси

"Європейська правда"Середа, 30 березня 2022, 13:03

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав ЄС накласти податок на усі енергоносії, які імпортуються з Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Моравецький у своєму зверненні до Єврокомісії зазначив, що такий крок був би справедливим. 

Він також підтвердив наміри Польщі відмовитися від імпорту російської нафти до кінця 2022 року, та заявив, що країна вже припинила імпорт російського вугілля і розраховує припинити імпорт газу з травня. 

Матеуш Моравецький зазначив, що наразі Польща найбільш рішуче серед країн Європи відмовляється від російських енергоресурсів. Прем’єр підкреслив, що гроші, які Росія отримує за експорт нафти й газу, йдуть на фінансування її військової машини, відтак це потрібно зупинити. 

Польща ще раніше здійснила низку кроків, які зменшили її залежність від постачання газу з Росії. Зокрема, був збудований СПГ-термінал у Свіноуйсьце на Балтійському морі, через який можливі поставки з Катару, США, Норвегії. Крім того, добудовується "Балтійський трубопровід" (Baltic pipeline), що сполучає Польщу та Норвегію. 

Як повідомлялося, Німеччина готується до можливого припинення поставок природного газу з Росії. 30 березня міністр економіки активував перший етап попередження з плану на випадок надзвичайної ситуації у газопостачанні.

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Теми: Польщаенергетика
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