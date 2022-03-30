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Премьер Польши призывает ЕС ввести дополнительные пошлины для российских энергоресурсов

"Европейская правда"Среда, 30 марта 2022, 13:03

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС ввести налог на все импортируемые из России энергоносители.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Моравецкий в своем обращении к Еврокомиссии отметил, что такой шаг был бы справедливым.

Он также подтвердил намерения Польши отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года и заявил, что страна уже прекратила импорт российского угля и рассчитывает прекратить импорт газа с мая.

Матеуш Моравецкий отметил, что в настоящее время Польша наиболее решительно среди стран Европы отказывается от российских энергоресурсов. Премьер подчеркнул, что деньги, которые Россия получает за экспорт нефти и газа, идут на финансирование ее военной машины, поэтому это нужно остановить.

Польша еще раньше предприняла ряд шагов, которые уменьшили ее зависимость от поставок газа из России. В частности, был построен СПГ-терминал в Свиноуйсце на Балтийском море, через который возможны поставки из Катара, США, Норвегии. Кроме того, достраивается "Балтийский трубопровод" (Baltic pipeline), соединяющий Польшу и Норвегию.

Как сообщалось, Германия готовится к возможному прекращению поставок природного газа из России. 30 марта министр экономики активировал первый этап предупреждения по плану чрезвычайной ситуации в газоснабжении.

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Темы: Польшаэнергетика
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