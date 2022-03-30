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Внаслідок обстрілу Ніжина загинула одна людина і постраждало ще 6, серед них - дитина

Валентина РоманенкоСереда, 30 березня 2022, 13:21
Внаслідок обстрілу Ніжина загинула одна людина і постраждало ще 6, серед них - дитина
ілюстративне фото з вулиць Ніжина

Внаслідок російського обстрілу Ніжина 29 березня одна людина загинула, ще шість мирних жителів отримали поранення, зокрема одна дитина.

Джерело: міський голова Ніжина Олександр Кодола у Facebook

Пряма мова: "Після вчорашніх обстрілів міста постраждало  6 мирних громадян, з них 1 дитина, одна людина на жаль померла. Пошкоджено 10 приватних  будинків, 3 зруйновано, також є пошкодження автомобілів та гаражів".

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Деталі: Кодола нагадав, що в місті діє комендантська година з 20-00 год. 29 березня по 05-00 год. 31 березня.

Заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях, об'єктах торгівлі.

Влада наполегливо просить містян не наражати себе на небезпеку.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас повідомляється, що комунальні служби працюють в штатному режимі.

Теми: Чернігівська областьвійна
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