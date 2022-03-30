В результате обстрела Нежина погиб один человек и пострадало еще 6, среди них - ребенок

В результате российского обстрела Нежина 29 марта один человек погиб, еще шесть мирных жителей получили ранения, в том числе один ребенок.

Источник: городской голова Нежина Александр Кодола в Facebook

Прямая речь: "После вчерашних обстрелов города пострадало 6 мирных граждан, из них 1 ребенок, один человек к сожалению умер. Повреждены 10 частных домов, 3 разрушены, также повреждения автомобилей и гаражей".

Детали: Кодола напомнил, что в городе действует комендантский час с 20-00 часов 29 марта по 05-00 часов 31 марта.

Запрещено пребывание людей на улицах и других общественных местах, объектах торговли.

Власти настойчиво просят горожан не подвергать себя опасности.

В то же время сообщается, что коммунальные службы работают в штатном режиме.