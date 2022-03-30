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Сійярто натякнув, що прослуховує посла України, і звинуватив Київ у втручанні у вибори

"Європейська правда"Середа, 30 березня 2022, 13:38

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у середу звинуватив український уряд у спробі вплинути на парламентські вибори, які пройдуть цієї неділі, заявивши, що про це йшлося у телефонній розмові посла України з главою українського МЗС.

Про це Сійярто сказав після засідання уряду в середу на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба кілька днів тому зателефонував послу України в Будапешті, "щоб проконсультуватись про можливості впливу на результати угорських виборів". 

Сійярто не став вдаватись у деталі, звідки у нього дані про зміст телефонної розмови між українським міністром та головою посольства України в Будапешті. 

Водночас варто зазначити, що торік в Угорщині виник скандал щодо шпигунської програми Pegasus проти опозиційних політиків і журналістів, і в уряді Орбана відкрито визнали її використання.

"Інформація в пресі відповідає дійсності. З цим угорські ліві негарно провалились. Провалились з тим, що є такі переговори. Постійні переговори між угорськими лівими і українським урядом", - сказав Сійярто.

Днями в Угорщині також оприлюднили інформацію про те, що російські хакери протягом десятиліття мали доступ до ІТ-системи МЗС УгорщиниВ об’єднаній опозиції відтак вважають, що Петер Сійярто має піти у відставку з посади міністра закордонних справ через те, що сталося.

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Раніше Сійярто публічно обурився через твіт лідера об’єднаної опозиції, ключового суперника Віктора Орбана на виборах.

Лідер опозиції Петер Маркі-Зай підтримав акцію, що відбулася у Будапешті вихідними для підтримки українців, які загинули у Маріуполі від російських бомбардувань. Згодом цю акцію підтримав і президент Зеленський.

Міністерство закордонних справ України вважає глибоко аморальними неправдиві повідомлення, які поширює очільник угорського МЗС Петер Сійярто.

Теми: Київ
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