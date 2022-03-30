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Сийярто намекнул, что прослушивает посла Украины, и обвинил Киев во вмешательстве в выборы

"Европейская правда"Среда, 30 марта 2022, 13:38

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в среду обвинил украинское правительство в попытке повлиять на прошедшие в воскресенье парламентские выборы, заявив, что об этом шла речь в телефонном разговоре посла Украины с главой украинского МИД.

Об этом Сийярто сказал после заседания правительства в среду на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По его словам, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба несколько дней назад позвонил послу Украины в Будапеште, "чтобы проконсультироваться о возможности влияния на результаты венгерских выборов".

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Сийярто не стал вдаваться в детали, откуда у него данные о содержании телефонного разговора между украинским министром и главой посольства Украины в Будапеште.

В то же время стоит отметить, что в прошлом году в Венгрии возник скандал по поводу использования шпионской программы Pegasus против оппозиционных политиков и журналистов, и в правительстве Орбана открыто признали ее применение.

"Информация в печати соответствует действительности. С этим венгерские левые некрасиво провалились. Провалились с тем, что есть такие переговоры. Постоянные переговоры между венгерскими левыми и украинским правительством", - сказал Сийярто.

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На днях в Венгрии также обнародовали информацию о том, что российские хакеры на протяжении десятилетия имели доступ к ІТ-системе МИД Венгрии. В объединенной оппозиции считают, что Петер Сийярто должен уйти в отставку с должности министра иностранных дел из-за произошедшего.

Ранее Сийярто публично возмутился из-за твита лидера объединенной оппозиции, ключевого соперника Виктора Орбана на выборах.

Лидер оппозиции Петер Марки-Зай поддержал прошедшую в Будапеште в выходные акцию поддержки украинцев, погибших в Мариуполе от российских бомбардировок. Впоследствии эту акцию поддержал и президент Зеленский.

Министерство иностранных дел Украины считает глубоко аморальными неправдивые сообщения, которые распространяет глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Темы: Киев
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