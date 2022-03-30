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Кількість жертв обстрілу ОДА в Миколаєві зросла до 15 людей

Валентина РоманенкоСереда, 30 березня 2022, 13:58
фото ДСНС

Кількість жертв ворожого обстрілу обласної держадміністрації у Миколаєві 29 березня зросла до 15 людей.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Деталі: Станом на 13.00 30 березня з-під завалів будівлі Миколаївської облдержадміністрації рятувальники вилучили тіла 14 загиблих  людей, ще одна людина померла у реанімаційному відділенні лікарні.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

До робіт залучено 63 рятувальники, 12 одиниць техніки ДСНС, також працює 2 крани, 2 погружчики, екскаватор, 2 самосвали.

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Теми: МиколаїввійнаДСНС
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