Кількість жертв обстрілу ОДА в Миколаєві зросла до 15 людей

Кількість жертв ворожого обстрілу обласної держадміністрації у Миколаєві 29 березня зросла до 15 людей.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Деталі: Станом на 13.00 30 березня з-під завалів будівлі Миколаївської облдержадміністрації рятувальники вилучили тіла 14 загиблих людей, ще одна людина померла у реанімаційному відділенні лікарні.

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Пошуково-рятувальні роботи тривають.

До робіт залучено 63 рятувальники, 12 одиниць техніки ДСНС, також працює 2 крани, 2 погружчики, екскаватор, 2 самосвали.