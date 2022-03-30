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Число жертв обстрела ОГА в Николаеве возросло до 15 человек

Валентина РоманенкоСреда, 30 марта 2022, 13:58
Число жертв обстрела ОГА в Николаеве возросло до 15 человек
фото ГСЧС

Число жертв вражеского обстрела областной госадминистрации в Николаеве 29 марта возросло до 15 человек.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области

Детали: По состоянию на 13.00 30 марта из-под завалов здания Николаевской облгосадминистрации спасатели изъяли тела 14 погибших людей, еще один человек скончался в реанимационном отделении больницы.

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Поисково-спасательные работы продолжаются.

Привлечены 63 спасателя, 12 единиц техники ГСЧС, также работает 2 крана, 2 погружчика, экскаватор, 2 самосвала.

Темы: НиколаеввойнаГСЧС
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