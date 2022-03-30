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Британія не готова дати Україні гарантії безпеки, як у НАТО

Середа, 30 березня 2022, 14:35

Британія розгляне запит України щодо можливості стати гарантом її безпеки, але виключає взяття на себе зобов’язань, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.

Про це сказав заступник прем’єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Ми дуже уважно розглянемо все, що, за словами президента Зеленського, йому потрібно. Але я думаю, що ми не збираємося в односторонньому порядку повторювати зобов'язання НАТО щодо членів НАТО", - сказав Рааб.

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За його словами, рішення Британії щодо готовності стати гарантом безпеки України "залежатиме від того, що саме задіяно". Але він виключив, що домовленість про гарантії може включати можливість прямої участь британських військ у війні з РФ.

"Ми дуже ясно дали зрозуміти, що не збираємось втягувати Росію до прямої військової конфронтації. Україна не є членом НАТО", - сказав він.

Росія вимагає від України нейтрального статусу та відмови від вступу в НАТО. Україна, зі свого боку, намагається отримати гарантії безпеки від міжнародних партнерів, зокрема, постійних членів Радбезу ООН, серед яких є Британія.

ВІДЕО ДНЯ

Після переговорів у Стамбулі у вівторок представник української делегації на переговорах з Росією Олександр Чалий пояснив, що Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

"Я вже наголошував, що ці гарантії по своєму змісту та по своїй формі практично аналог статті 5 договору НАТО", - сказав Чалий.

Президент Володимир Зеленський раніше розповів журналістам з РФ, чому готовий відмовитися від НАТО.

Теми: Велика БританіяНАТО
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