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Британия не готова дать Украине гарантии безопасности, как у НАТО

Среда, 30 марта 2022, 14:35

Британия рассмотрит запрос Украины о возможности стать гарантом ее безопасности, но исключает взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.

Об этом сказал заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Мы очень внимательно рассмотрим все, что, по словам президента Зеленского, ему нужно. Но я думаю, что мы не собираемся в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО для членов НАТО", - сказал Рааб.

По его словам, решение Британии о готовности стать гарантом безопасности Украины будет "зависеть от того, что именно задействовано". Но он исключил, что договоренность о гарантиях может включать возможность прямого участия британских войск в войне с РФ.

"Мы очень ясно дали понять, что не собираемся втягивать Россию в прямую военную конфронтацию. Украина не является членом НАТО", - сказал он.

Россия требует от Украины нейтрального статуса и отказа от вступления в НАТО. Украина со своей стороны пытается получить гарантии безопасности от международных партнеров, в частности, постоянных членов Совбеза ООН, среди которых и Британия.

После переговоров в Стамбуле во вторник представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, что Украина добивается от Запада гарантий безопасности как для стран НАТО.

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"Я уже отмечал, что эти гарантии по своему содержанию и по своей форме практически аналог статьи 5 договора НАТО", - сказал Чалый.

Президент Владимир Зеленский ранее рассказал журналистам из РФ, почему готов отказаться от НАТО.

Темы: ВеликобританияНАТО
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