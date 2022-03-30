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Кулеба побачив у діях Угорщини руйнування відносин та дорікнув Сійярто за російський орден

Середа, 30 березня 2022, 14:58

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив жаль у зв’язку з останніми заявами глави МЗС Угорщини, зауваживши, що вони не відповідають дійсності і руйнують відносини між Києвом та Будапештом.

Про це він сказав у коментарі "Європейській правді" після заяв Петера Сійярто про нібито втручання України в угорські вибори.

"На відміну від поведінки Угорщини в Україні, ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Угорщини, тим більше напередодні виборів. Прикро бачити, як заради короткострокової передвиборчої вигоди міністр Сійярто готовий вигадувати нісенітниці та руйнувати наші з ним відносини, які ми так довго вибудовували. Якщо орден від Лаврова для нього більш важливий за відносини зі мною, то варто так прямо і сказати", - наголосив Дмитро Кулеба.

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Нагадаємо, 30 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив український уряд у спробі вплинути на угорські парламентські вибори, які пройдуть цієї неділі.

Він заявив, що нібито про це йшлося у телефонній розмові посла України з главою МЗС - Кулеба нібито телефонував йому консультуватися "про можливості впливу на результати угорських виборів". 

Сійярто не став вдаватись у деталі, звідки у нього дані про зміст телефонної розмови між українським міністром та головою посольства України в Будапешті. Водночас торік в Угорщині виник скандал щодо шпигунської програми Pegasus проти опозиційних політиків і журналістів, і в уряді Віктора Орбана відкрито визнали її використання.

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Раніше Сійярто публічно обурився через твіт зі словами співчуття Україні від лідера об’єднаної опозиції, ключового суперника Віктора Орбана на виборах.

Днями в Угорщині також оприлюднили інформацію про те, що російські хакери протягом десятиліття мали доступ до ІТ-системи МЗС УгорщиниВ об’єднаній опозиції відтак вважають, що Петер Сійярто має піти у відставку з посади міністра закордонних справ через те, що сталося.

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