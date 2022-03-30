Кулеба увидел в действиях Венгрии разрушение отношений и упрекнул Сийярто за российский орден

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление в связи с последними заявлениями главы МИД Венгрии, отметив, что они не соответствуют действительности и разрушают отношения между Киевом и Будапештом.

Об этом он сказал в комментарии "Европейской правде" после заявлений Петера Сийярто о якобы вмешательстве Украины в венгерские выборы.

"В отличие от поведения Венгрии в Украине, мы никогда не вмешивались во внутренние дела Венгрии, тем более накануне выборов. Обидно видеть, как ради краткосрочной предвыборной выгоды министр Сийярто готов выдумывать чушь и разрушать наши с ним отношения, которые мы так долго выстраивали. Если орден от Лаврова для него важнее, чем отношения со мной, то стоит так прямо и сказать", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, 30 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил украинское правительство в попытке повлиять на венгерские парламентские выборы, которые пройдут в это воскресенье.

Он заявил, что якобы об этом шла речь в телефонном разговоре посла Украины с главой МИД - Кулеба якобы звонил по телефону ему консультироваться "о возможности влияния на результаты венгерских выборов".

Сийярто не стал вдаваться в детали, откуда ему известны данные о содержании телефонного разговора между украинским министром и главой посольства Украины в Будапеште. Между тем в прошлом году в Венгрии возник скандал по поводу использования шпионской программы Pegasus против оппозиционных политиков и журналистов, и в правительстве Орбана открыто признали ее применение.

Ранее Сийярто публично возмутился из-за твита со словами соболезнования Украине от лидера объединенной оппозиции, ключевого соперника Виктора Орбана на выборах.

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На днях в Венгрии также обнародовали информацию о том, что российские хакеры на протяжении десятилетия имели доступ к ІТ-системе МИД Венгрии. В объединенной оппозиции считают, что Петер Сийярто должен уйти в отставку с должности министра иностранных дел из-за произошедшего.