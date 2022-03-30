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Лисичанськ: росіяни поранили родину, двоє дітей у важкому стані

Ірина БалачукСереда, 30 березня 2022, 15:08
Лисичанськ: росіяни поранили родину, двоє дітей у важкому стані
Фото hromadske.radio

Близько 10 ранку російські окупанти обстріляли з артилерії місто Лисичанськ у Луганській області, у результаті чого осколкові поранення отримала сім’я з 4 осіб, двоє дітей у важкому стані.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Батьки отримали вогнепальні осколкові поранення. Їх стан стабілізувався. Набагато важча ситуація з дітьми. Вони в тяжкому стані перебувають в місцевій лікарні".

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Деталі: У дівчинки 2020 року народження – вогнепальне осколочне поранення черевної порожнини з евентрацією кишківника, вогнепальні осколкові поранення обох нижніх кінцівок з пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків.

У хлопчика 2014 року народження – множинні вогнепальні осколкові поранення обох стоп та обох гомілок.

За словами лікарів, з великою ймовірністю на дітей чекає ампутація обох ніг.

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Теми: Луганська областьвійнадіти
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