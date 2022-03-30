Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лисичанськ: росіяни поранили родину, двоє дітей у важкому стані

Ірина БалачукСереда, 30 березня 2022, 15:08
Фото hromadske.radio

Близько 10 ранку російські окупанти обстріляли з артилерії місто Лисичанськ у Луганській області, у результаті чого осколкові поранення отримала сім’я з 4 осіб, двоє дітей у важкому стані.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Батьки отримали вогнепальні осколкові поранення. Їх стан стабілізувався. Набагато важча ситуація з дітьми. Вони в тяжкому стані перебувають в місцевій лікарні".

Деталі: У дівчинки 2020 року народження – вогнепальне осколочне поранення черевної порожнини з евентрацією кишківника, вогнепальні осколкові поранення обох нижніх кінцівок з пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків.

У хлопчика 2014 року народження – множинні вогнепальні осколкові поранення обох стоп та обох гомілок.

За словами лікарів, з великою ймовірністю на дітей чекає ампутація обох ніг.

Зараз медики борються за їхні життя.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьвійнадіти
Головне сьогодні

ВІДЕОЗеленський запросив Меркель і Саркозі в Бучу, щоби побачити наслідки їхньої співпраці з Путіним

На Донбасі найближчим часом чекають важких боїв з росіянами – Данілов

Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів

З Київщини на експертизу вивезли 410 тіл цивільних – Венедіктова

Макрон та Шольц розповіли, що думають про трагедію в Бучі

Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ

Усі новини...
Луганська область
Обстріл Лисичанська: під завалами знайшли загиблого, триває рятувальна операція
Луганщина: Окупанти накрили вогнем Лисичанськ, є жертви
"Врятували всіх, хто прийшов": з Луганщини евакуювали ще пів тисячі людей
Останні новини
23:36
Молдова оголошує день жалоби за загиблими в Україні
22:56
Після розголосу про звірства РФ у Бучі росіяни наввипередки скликають Радбез ООН
22:53
оновленоУ Тернополі пролунав вибух
22:43
Обстріл Слобідського району Харкова: 7 загиблих, 34 поранених
22:40
Від російських окупантів звільнили три села, важливих для деблокади Чернігова
22:35
В уряді Німеччини закликали обговорити ембарго на російський газ
22:32
Депутат "Слуги народу" виїхав за кордон: у партії кажуть, що з гуманітарною місією
22:30
Сили ООС у неділю знищили 43 військових автомобіля РФ і міномет
22:23
Гумкоридорами в неділю евакуювали майже 2700 людей
22:06
Потрібні санкції, що дійсно працюють – прем’єр Польщі вимагає термінового скликання Євроради
Усі новини...