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Лисичанск: россияне ранили семью, двое детей в тяжелом состоянии

Ирина БалачукСреда, 30 марта 2022, 15:08
Лисичанск: россияне ранили семью, двое детей в тяжелом состоянии
Фото hromadske.radio

Около 10 утра российские оккупанты обстреляли из артиллерии город Лисичанск в Луганской области, в результате чего осколочные ранения получила семья из 4 человек, двое детей в тяжелом состоянии.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Родители получили огнестрельные осколочные ранения. Их состояние стабилизировалось. Гораздо более тяжелая ситуация с детьми. Они в тяжелом состоянии находятся в местной больнице".

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Детали: У девочки 2020 года рождения – огнестрельное осколочное ранение брюшной полости с эвентрацией кишечника, огнестрельные осколочные ранения обеих нижних конечностей с повреждением костей и сосудисто-нервных пучков.

У мальчика 2014 года рождения – множественные огнестрельные осколочные ранения обеих стоп и обеих голеней.

По словам врачей, с большой вероятностью детей ожидает ампутация обеих ног.

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Темы: Луганская областьвойнадети
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