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У Парижі обережно поставилися до заяв Кремля про відмову від наступу на Київ

"Європейська правда"Середа, 30 березня 2022, 15:23

Франція поділяє обережність інших країн Заходу в оцінках перспектив припинення вогню в Україні завдяки переговорам та заяв російської сторони про деескалацію на Київщині та Чернігівщині. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro, наводячи слова речниці Міністерства закордонних справ.

Вона зауважила, що Франція робитиме висновки про Росію "за діями, а не заявами", та додала, що "гра в переговори" напевно потрібна РФ, щоб виграти час. 

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"Ми вже бачили інші ситуації, коли Росія гралася у перемовини, щоб отримати додатковий час, а також спантеличити громадську думку", - додала речниця. 

У Пентагоні вважають, що йдеться про перегрупування, а не повний відхід російських військ, та після цього дуже ймовірний великий наступ в іншому регіоні, а загрози для Києва також не зникають.

Розвідка Британії вважає, що своєю заявою про зосередження основних зусиль на Донбасі Росія визнала труднощі з підтримкою більш ніж одного значного наступального напрямку, але напевно буде компенсувати свої проблеми з маневруванням артилерійськими та ракетними ударами.

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Теми: Франція
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