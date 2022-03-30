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В Париже с осторожностью отнеслись к заявлениям Кремля об отказе от наступления на Киев

"Европейская правда"Среда, 30 марта 2022, 15:23

Франция разделяет осторожность других стран Запада в оценках перспектив прекращения огня в Украине благодаря переговорам и заявлениям российской стороны о деэскалации в Киевской и Черниговской областях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro, приводя слова пресс-секретаря Министерства иностранных дел.

Она отметила, что Франция будет делать выводы о России "по действиям, а не заявлениям", и добавила, что "игра в переговоры" наверняка нужна РФ, чтобы выиграть время.

"Мы уже видели другие ситуации, когда Россия играла в переговоры, чтобы получить дополнительное время, а также озадачить общественное мнение", - добавила спикер.

В Пентагоне считают, что речь идет о перегруппировке, а не о полном уходе российских войск, и после этого очень вероятно большое наступление в другом регионе, а угрозы для Киева также не исчезают.

Разведка Британии считает, что своим заявлением о сосредоточении основных усилий на Донбассе Россия признала трудности с поддержкой более одного значительного наступательного направления, но наверняка будет компенсировать свои проблемы с маневрированием артиллерийскими и ракетными ударами.

Темы: Франция
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