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Українські євреї заперечують брехню російських генералів

Альона Мазуренко Середа, 30 березня 2022, 15:42
Українські євреї заперечують брехню російських генералів

Єврейська громада України спростовує слова російських загарбників про те, що нібито в Умані єврейські об'єкти використовуються "українськими націоналістами".

Джерело: Офіційний канал Об'єднаної єврейської громади України

Дослівно: "Інформація про використання синагог в Умані військовими не відповідає дійсності.

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У середу, 30 березня, офіційний представник міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що нібито єврейські об'єкти в Умані використовуються "українськими націоналістами".

Об'єднана єврейська громада України заявляє, що всі синагоги та єврейські об'єкти в Україні використовуються виключно за призначенням, для здійснення релігійної діяльності чи допомоги членам єврейських громад та місцевому населенню".

Деталі: У громаді зазначають, що навіть виходячи з фото росіян, опублікованого з провокаційних цілей, очевидно, що ворота синагоги зачинені і в ній ніхто не перебуває.

ВІДЕО ДНЯ

Фонд імені Рабі Нахмана в Умані підтверджує, що вказана у заяві синагога, яка є другою за розміром в Україні, була закрита з Рош-а-Шана (який святкувався у вересні 2021 року) і після того не використовувалася.

Теми: УманьРосіявійнапропаганда
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