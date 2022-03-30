Украинские евреи опровергают ложь российских генералов

Еврейская община Украины опровергает слова российских захватчиков о том, то якобы в Умани еврейские объекты используются "украинскими националистами".

Источник: Официальный канал Объединённой еврейской общины Украины

Дословно: "Информация про использование синагог в Умани военными не соответствует действительности.

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В среду, 30 марта, официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге заявил, что якобы еврейские объекты в Умани используются "украинскими националистами".

Объединённая еврейская община Украины заявляет, что все синагоги и еврейские объекты в Украине используются исключительно по назначению, для осуществления религиозной деятельности или помощи членам еврейских общин и местному населению".

Детали: В общине отмечают, что даже исходя из фото россиян, опубликованного в провокационных целях, очевидно, что ворота синагоги закрыты и в ней никто не находится.

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Фонд имени Раби Нахмана в Умани подтверждает, что указанная в заявлении синагога, которая является второй по размеру в Украине, была закрыта с Рош а-Шана (который праздновался в сентябре 2021 года) и после того момента не использовалась.