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Німеччина "в цілому" готова стати гарантом безпеки для України

"Європейська правда"Середа, 30 березня 2022, 16:08

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив президенту України Володимиру Зеленському, що його країна "в цілому" готова виступити гарантом безпеки України.

Про це повідомив речник уряду Німеччини Штеффен Гебестрейт, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Шольц продемонстрував "загальну готовність" щодо ролі гаранта безпеки в телефонній розмові з Зеленським, повідомив речник на пресконференції в середу.

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Гебестрейт сказав, що не хоче спекулювати про те, чи буде роль гаранта безпеки також включати військовий компонент.

Як повідомлялося, Британія розгляне запит України щодо можливості стати гарантом її безпеки, але виключає взяття на себе зобов’язань, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.

Після переговорів у Стамбулі у вівторок представник української делегації на переговорах з Росією Олександр Чалий пояснив, що Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

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"Я вже наголошував, що ці гарантії по своєму змісту та по своїй формі практично аналог статті 5 договору НАТО", - сказав Чалий.

Президент Володимир Зеленський раніше розповів журналістам з РФ, чому готовий відмовитися від НАТО.

Теми: НімеччинаУкраїнаармія
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