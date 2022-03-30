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Германия "в целом" готова стать гарантом безопасности для Украины

"Европейская правда"Среда, 30 марта 2022, 16:08

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его страна "в целом" готова выступить гарантом безопасности Украины.

Об этом сообщил спикер правительства Германии Штеффен Гебестрейт, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Шольц продемонстрировал "общую готовность" по поводу роли гаранта безопасности в телефонном разговоре с Зеленским, сообщил спикер на пресс-конференции в среду.

Гебестрейт сказал, что не хочет спекулировать о том, будет ли роль гаранта безопасности также включать военный компонент.

Как сообщалось, Британия рассмотрит запрос Украины на возможность стать гарантом ее безопасности, но исключает взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.

После переговоров в Стамбуле во вторник представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, что Украина добивается от Запада гарантий безопасности как для стран НАТО.

"Я уже отмечал, что эти гарантии по своему содержанию и по своей форме практически аналог статьи 5 договора НАТО", - сказал Чалый.

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Президент Владимир Зеленский ранее рассказал журналистам из РФ, почему готов отказаться от НАТО.

Темы: ГерманияУкраинаармия
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