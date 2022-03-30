Зеленський закликав Норвегію надати Україні протикорабельну зброю і системи NASAMS

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Норвегії заявив, що Україні потрібна протикорабельна зброя та протиповітряні системи, засоби ураження бронетехніки та артилерійські системи для відбиття російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський висловив вдячність Норвегії за вже надану підтримку Україні, зокрема, за допомогу зі зброєю.

"Ви зробили історичні кроки, надавши нам те, що нам було необхідно у боротьбі за свободу і проти тиранії. Але війна триває. Росія перекидає нові сили на нашу землю, щоб продовжити знищувати нас, знищувати українців. Ми маємо робити більше, щоб припинити війну" - наголосив він.

"Перше і головне: це зброя. Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія. Я буду дуже конкретним: ми втрачаємо людей, міста, вони руйнуються. Тому я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельна зброя, ракети "Гарпун", а також протиповітряні системи NASAMS", - заявив Зеленський.

Крім того, за його словами, Україні потрібні засоби ураження бронетехніки та артилерійські системи.

"Вся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана лише для захисту нашої свободи та вашої свободи, безпеки", - додав він.

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NASAMS – це норвезький ЗРК середньої дальності. Основне призначення — знищення повітряних об'єктів супротивника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов.

Як повідомлялося, уряд Норвегії передав Україні нову партію зброї - ще дві тисячі гранатометів M72.