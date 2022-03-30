Зеленский призвал Норвегию предоставить Украине противокорабельное оружие и систему NASAMS

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в парламент Норвегии заявил, что Украине необходимо противокорабельное оружие и противовоздушные системы, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы для отражения российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский выразил благодарность Норвегии за уже оказанную поддержку Украине, в частности за помощь с оружием.

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"Вы сделали исторические шаги, предоставив нам то, что нам было необходимо в борьбе за свободу и против тирании. Но война продолжается. Россия опрокидывает новые силы на нашу землю, чтобы продолжить уничтожать нас, уничтожать украинцев. Мы должны делать больше, чтобы прекратить войну", - подчеркнул он.

"Первое и главное: это оружие. Свобода должна быть вооруженной не хуже тирании. Я буду очень конкретным: мы теряем людей, города, они рушатся. Потому я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное оружие, ракеты Гарпун, а также противовоздушные системы NASAMS, - заявил Зеленский.

Кроме того, по его словам, Украине требуются средства поражения бронетехники и артиллерийские системы.

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"Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы, безопасности", - добавил он.

NASAMS – это норвежский ЗРК средней дальности. Основное назначение – уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях.

Как сообщалось, правительство Норвегии передало Украине новую партию оружия - еще две тысячи гранатометов M72.