Розвідка оприлюднила дані спецназівців ГРУ РФ, які воюють в Україні
Середа, 30 березня 2022, 16:48
Головне управління розвідки традиційно оприлюднило дані російських воєнних злочинців – на цей раз це військовослужбовці 1327 центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ.
Джерело: сайт ГУР
Деталі: Зазначається, що ця військова частина базується у Республіці Дагестан.
Окрім імен, розвідники оприлюднили посади, водійські посвідчення, фото та дати народження окупантів.
Повний перелік можна побачити в документі ГУР.
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