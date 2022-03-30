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Розвідка оприлюднила дані спецназівців ГРУ РФ, які воюють в Україні

Роман ПетренкоСереда, 30 березня 2022, 16:48
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Головне управління розвідки традиційно оприлюднило дані російських воєнних злочинців – на цей раз це військовослужбовці 1327 центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ.

Джерело: сайт ГУР

Деталі: Зазначається, що ця військова частина базується у Республіці Дагестан.

Окрім імен, розвідники оприлюднили посади, водійські посвідчення, фото та дати народження окупантів.

Повний перелік можна побачити в документі ГУР.

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Теми: розвідкаМіноборониРосіявійна
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