Разведка обнародовала данные спецназовцев ГРУ РФ, которые воюют в Украине

Главное управление разведки традиционно обнародовало данные российских военных преступников – на этот раз это военнослужащие 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ.

Источник: сайт ГУР

Детали: Отмечается, что эта военная часть базируется в Республике Дагестан.

Кроме имен разведчики обнародовали должности, водительские удостоверения, фото и даты рождения оккупантов.

Полный список можно увидеть в документе ГУР.