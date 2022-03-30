Разведка обнародовала данные спецназовцев ГРУ РФ, которые воюют в Украине
Среда, 30 марта 2022, 16:48
Главное управление разведки традиционно обнародовало данные российских военных преступников – на этот раз это военнослужащие 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ.
Источник: сайт ГУР
Детали: Отмечается, что эта военная часть базируется в Республике Дагестан.
Кроме имен разведчики обнародовали должности, водительские удостоверения, фото и даты рождения оккупантов.
Полный список можно увидеть в документе ГУР.
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