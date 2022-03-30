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У США вважають, що Путіна дезінформують про невдачі його армії в Україні – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 30 березня 2022, 17:48
СЕРГІЙ ШОЙГУ І ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Сполучені Штати вважають, що президента Росії Владіміра Путіна його радники "дезінформують" про те, наскільки погано працюють російські військові в Україні та про вплив санкцій на економіку Росії.

Про це, як пише Європейська правда, повідомляє CNN з посиланням на американського чиновника.

"Ми вважаємо, що радники дезінформують Путіна про те, наскільки погано працюють російські військові та як російську економіку калічать санкції, тому що занадто бояться сказати йому правду", – сказав американський чиновник.

Він сказав, що оцінка базується на розсекречених висновках американської розвідки.

Чиновник додав, що у США є інформація, яка свідчить про те, що Путіну стало відомо про дезінформацію, що призвело до розриву між ним та вищими чинами Міноборони РФ.

"У нас є інформація, що Путін відчув, що введений російськими військовими в оману. Зараз між Путіним і (Міністерством оборони) існує стійка напруга, що випливає з недовіри Путіна до керівництва Міністерства оборони", - сказав американський чиновник.

За його словами, Путін не знав, що воєнне відомство РФ "використовує і втрачає строковиків в Україні, що демонструє явний збій у надходженні точної інформації до російського президента".

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Як повідомлялося, генерал Тод Волтерс, командувач Європейського командування США заявив про можливі пробіли у розвідданих, через які Сполучені Штати переоцінили можливості Росії та недооцінили обороноздатність України.

Теми: СШАПутін
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