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В США считают, что Путина дезинформируют о неудачах его армии в Украине – СМИ

"Европейская правда"Среда, 30 марта 2022, 17:48
В США считают, что Путина дезинформируют о неудачах его армии в Украине – СМИ
СЕРГЕЙ ШОЙГУ И ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО GETTY IMAGES

Соединенные Штаты считают, что президента России Владимира Путина его советники дезинформируют о том, насколько плохо работают российские военные в Украине и о влиянии санкций на экономику России.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

"Мы считаем, что советники дезинформируют Путина о том, насколько плохо работают российские военные и как российскую экономику калечат санкции, потому что слишком боятся сказать ему правду", - сказал американский чиновник.

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Он сказал, что оценка основана на рассекреченных выводах американской разведки.

Чиновник добавил, что в США есть информация, свидетельствующая о том, что Путину стало известно о дезинформации, что привело к разрыву между ним и высшими чинами Минобороны РФ.

"У нас есть информация, что Путин почувствовал, что введен российскими военными в заблуждение. Сейчас между Путиным и (Министерством обороны) существует стойкое напряжение, вытекающее из недоверия Путина к руководству Министерства обороны", - сказал американский чиновник.

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По его словам, Путин не знал, что военное ведомство РФ "использует и теряет срочников в Украине, что демонстрирует явный сбой в поступлении точной информации к российскому президенту".

Как сообщалось, генерал Тод Уолтерс, командующий Европейским командованием США заявил о возможных пробелах у разведданных, из-за которых Соединенные Штаты переоценили возможности России и недооценили обороноспособность Украины.

Темы: СШАПутин
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